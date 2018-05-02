Украинский политик объяснил, почему «Северный поток — 2» не остановить

По словам экс-чиновника, Европе «необходим баланс» в связи с сокращением Великобританией добычи газа в Северном море, а также отказом Германии Бельгии от атомной энергетики.

"Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии", — посетовал Ставицкий в интервью телеканалу NewsOne, подчеркнув, что доходы Киева сократятся как минимум вдвое из-за «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».

Также политик добавил, что доля России на газовом рынке Евросоюза составляет примерно треть.

"Потребление газа Европой около 425 миллиардов кубометров в год. Россия в прошлом году установила рекорд и поставила около 150 миллиардов кубометров", — заключил он.