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США дали месяц «Русалу», En+ и ГАЗу
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США дали месяц Русалу, En+, ГАЗу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая, говорится в сообщении министерства.
Министерство выпустило лицензию 13А, которая дает на избавление от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company RUSAL PLC срок до 6 июня.
Также новой лицензией 12В до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова". Все эти компании попали под санкции США по Украине.
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