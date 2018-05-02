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Крупнейший производитель гитар обанкротился
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Крупнейший производитель гитар Gibson объявил о банкротстве 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский производитель гитар Gibson объявил о банкротстве, руководство компании планирует переориентацию и реорганизацию бизнеса, сообщается в пресс-релизе.
"На протяжении последних 12 месяцев у нас были существенные успехи в операционной реструктуризации. Мы продали непрофильные бренды, увеличили прибыль и сократили требования к капиталу", — приводятся слова исполнительного директора Генри Юшкевича.
Компания Gibson была основана в 1890 году Орвиллом Гибсоном. В конце 1890-х он запатентовал собственные модели мандолины и гитары с выпуклой декой.
В 1950 году компания выпустила Gibson Les Paul, электрогитару с цельным корпусом.
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