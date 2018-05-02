Крупнейший производитель гитар обанкротился

Крупнейший производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Американский производитель гитар Gibson объявил о банкротстве, руководство компании планирует переориентацию и реорганизацию бизнеса, сообщается в пресс-релизе.

"На протяжении последних 12 месяцев у нас были существенные успехи в операционной реструктуризации. Мы продали непрофильные бренды, увеличили прибыль и сократили требования к капиталу", — приводятся слова исполнительного директора Генри Юшкевича.

Компания Gibson была основана в 1890 году Орвиллом Гибсоном. В конце 1890-х он запатентовал собственные модели мандолины и гитары с выпуклой декой.

В 1950 году компания выпустила Gibson Les Paul, электрогитару с цельным корпусом.