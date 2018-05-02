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Apple отчиталась о финансовых о финансовых успехах в этом году
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Apple отчиталась о финансовых о финансовых успехах в этом году 

iPhones.ru 35 минут назад
Фото: iPhones.ru
Apple отчиталась о финансовых о финансовых успехах в этом годуApple подвела итоги второго финансового квартала. Как всегда, компания увеличила свою прибыль.
За прошедший квартал компания заработала $61,1 млрд Рост дохода на 16% и чистой прибыли на акцию на 30% — новые рекорды второго квартала.
Мы очень рады сообщить о лучшем втором квартале в истории, в котором отмечен устойчивый рост доходов, обеспеченных продажами iPhone, носимых устройств и сервисами. Покупатели выбирали iPhone X чаще, чем любую другую модели iPhone, в течение каждой недели минувшего квартала, продолжая тенденцию, заложенную ещё в первом квартале.
Мы также нарастили доход в других странах: в Китае и Японии рост составил 20%
Apple также насчитывает на:
• Доход на уровне от 51,5 млрд до 53,5 млрд долларов
• Валовыю квартальная прибыль на уровне от 38% до 38,5%
• Операционные расходы на уровне от 7,7 млрд до 7,8 млрд долларов
— Другие доходы/ (расходы) в размере 400 млн долларов
• Налоговые отчисления в размере 14,5%
Средняя цена продажи iPhone составила $728 в сравнении с прошлым годом. Тогда смартфоны продавались по $796. Сейчас iPhone X, несмотря на наши ожидания, стал самым попцлярным гаджетом.
iPhone X стал самым популярным смартфоном в отношении гаджетов компании.
Уровень дохода с Mac составил $5,8 млрд (это на 19% больше, чем годом раньше в Европе).
Отмечается, что клиенты выбирают новые устройства (особенно iPhone X) чаще, чем годом ранее.
Кажется, это наиболее впечатляющий год, в сравнении с прошлыми. Вероятно, компания смогла найти ту «золотую сережин, которую искала уже много лет.
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