Ставки долларовых вкладов снова начали расти

Ставки рублевых вкладов в крупных банках продолжают падать. За последнюю неделю их снизили шесть из 35 банков — лидеров по размеру привлеченных средств населения: «Русский стандарт», « МТС банк », «Российский капитал», «Ренессанс кредит», Глобэкс и Связь-банк. Снижение составило в среднем 0,25–0,5 процентного пункта (п. п.).

А вот ставки вкладов в долларах, напротив, пошли в рост.

Только за последнюю неделю доходность долларовых депозитов увеличили три крупных банка. Причем повышение коснулось прежде всего вкладов на срок от года. В Россельхозбанке ставки розничных вкладов в долларах выросли на 0,2–1 п. п. до 2,3–2,4% годовых по трехлетнему вкладу. Московский индустриальный банк в рамках сезонной акции увеличил их на 0,1–0,25 п. п. до 1,5–1,75% годовых (на 1–2 года), а «Зенит» — на 0,2–0,45 п. п. до 1,9% годовых (1,5–2 года). Максимальную доходность — до 2,5% годовых — «Зенит» предлагает по вкладу для привилегированных клиентов.

Ранее в апреле еще несколько банков улучшили условия долларовых депозитов. В частности, Росбанк — на 0,15–0,4 п. п. По его вкладу «150 лет надежности» на 3 года ставка достигла 2,1% годовых, а для премиальных клиентов — 2,6%.

Совкомбанк повысил ставку по трехлетним вкладам в долларах на 0,75 п. п. до 3% годовых при вложении от $5000. А банк «Возрождение» ввел новый годовой пополняемый долларовый вклад со ставкой 2,1% годовых (от $10 000). До его появления максимальная годовая ставка по обычным вкладам в долларах на сумму от $30 000 составляла 1,6%, от $10 000 — 1,5%.

Действующие ставки долларовых вкладов в крупнейших банках — в таблице ниже.

Почему растут ставки

Представители банков объясняют рост ставок долларовых вкладов несколькими причинами.

Основной аргумент Совкомбанка и «Зенита» — повышение ставок на мировом рынке, рост ставок ФРС США . Последний раз ФРС повышала ставки в марте — на четверть процентного пункта до 1,5–1,75% годовых. На этой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США (на которые ориентируется рынок) вплотную подобралась к 3%.

Вице-президент Московского индустриального банка Антон Рудь объяснил повышение ставок в его банке сокращением портфеля вкладов в долларах и ростом долларовых ставок в ряде крупных банков-конкурентов. Пресс-служба банка «Зенит» также сослалась на конъюнктуру и «тренд большинства кредитных организаций на увеличение привлечения средств в долларах», отметив, что банк повысил свои ставки до среднерыночных.

Представитель «Возрождения», объясняя введение вклада с повышенным доходом, указал на усилившийся интерес клиентов к валюте после новых санкций. Рудь также связывает рост спроса на валюту в том числе с падением курса рубля в марте — апреле.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отмечает всплеск спроса на валюту на межбанковском рынке. «Мы наблюдаем стабильно высокий спрос на доллары и евро со стороны корпораций с валютным долгом, а также банков и Минфина », — говорит он, добавляя, что чистые выплаты российских компаний по внешнему долгу в первом полугодии составят $31 млрд

Дальнейший рост спроса на валюту может подстегнуть и ставки по валютным вкладам, считает главный экономист «БКС глобал маркетс» Владимир Тихомиров . «Рост ставок по розничным вкладам в долларах может продолжиться в зависимости от аппетита банков к валютной ликвидности», — соглашается замдиректора департамента розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина . Ткачук считает вероятным запуск банками льготных условий и акций по долларовым вкладам в ближайшее время.