Топ-8 клубов по тратам в последнее десятилетие на трансферы 

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta Dello Sport опубликовало рейтинг клубов по тратам на трансферы за последнее десятилетие. Вот как выглядит его первая восьмерка:
1. «Манчестер Сити» — 1,584 миллиарда евро
2. «Барселона» — 1,151 миллиарда евро
3. ПСЖ — 1,151 миллиарда евро
4. «Челси» — 1,137 миллиарда евро
5. "Манчестер Юнайтед" — 1,018 миллиарда евро
6. "Реал" — 977 миллионов евро
7. «Ливерпуль» — 930 миллионов евро
8. «Ювентус» — 920 миллионов евро
Не пропустите: только пять действующих игроков преодолели отметку в 400 забитых голов за карьеру.