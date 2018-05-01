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«Роснефть» проведет bayback на $2 млрд в 2018-2020 годах
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«Роснефть» проведет bayback на $2 млрд в 2018-2020 годах 

Ведомости 32 минуты назад
Совет директоров «Роснефти» утвердил дополнительные инициативы к стратегии «Роснефть-2022», среди которых реализация программы обратного выкупа акций компании с открытого рынка (bayback) на общую сумму $2 млрд Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».
Компания планирует приступить к выкупу акций во втором квартале 2018 г. «С целью повышения доходности для акционеров руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд в 2018-2020 гг. на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что данная программа будет реализовываться в среднесрочной перспективе и финансироваться за счет свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
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