Сотрудников банка, присвоивших более трех миллиардов рублей, задержали в Москве

Уголовное дело на сотрудников банка завели за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце декабря прошлого года. Крупную сумму похитили из кассы московского филиала банка, почти одновременно банк лишился лицензии.

Кредитная организация по объему активов занимала 244 место среди российских банков, право работать банк утратил после того, как не предоставил документы о собственности на портфель ценных бумаг, приобретенный в декабре прошлого года. Выяснилось, что путем преступных схем руководство выводило активы, что привело к краху банка.