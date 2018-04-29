Ещё
Сотрудников банка, присвоивших более трех миллиардов рублей, задержали в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудников банка, присвоивших более трех миллиардов рублей, задержали в Москве 

Вологда.рф 29 апреля 2018
Фото: Вологда.рф
Речь идет о трех сотрудниках лишенного лицензии банка «Северный Кредит», которые подозреваются в хищении 3,1 млрд рублей. Начальника операционного отделения и его заместителя, а также кассира задержали сотрудники ФСБ, дело инициировал Губернатор области Олег Кувшинников. Региональное Правительство является собственником 23% акций банка, сообщает РБК.
Уголовное дело на сотрудников банка завели за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце декабря прошлого года. Крупную сумму похитили из кассы московского филиала банка, почти одновременно банк лишился лицензии.
Кредитная организация по объему активов занимала 244 место среди российских банков, право работать банк утратил после того, как не предоставил документы о собственности на портфель ценных бумаг, приобретенный в декабре прошлого года. Выяснилось, что путем преступных схем руководство выводило активы, что привело к краху банка.
Банкротом банк признали в марте этого года, конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов.
Вологда.рф: последние новости
Дорогой иномарки может лишиться вологжанин за долг по коммуналке Средняя ставка по ипотеке снизилась до рекордного уровня На 18 % вырастет МРОТ с 1 мая для россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем244
В Армении не смогли избрать премьер-министра92
Запад разворачивает новую операцию в Сирии400
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»521
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили186
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение