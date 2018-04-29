Сотрудников банка, присвоивших более трех миллиардов рублей, задержали в Москве 

Речь идет о трех сотрудниках лишенного лицензии банка «Северный Кредит», которые подозреваются в хищении 3,1 млрд рублей. Начальника операционного отделения и его заместителя, а также кассира задержали сотрудники ФСБ, дело инициировал Губернатор области Олег Кувшинников. Региональное Правительство является собственником 23% акций банка, сообщает РБК.
Уголовное дело на сотрудников банка завели за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в конце декабря прошлого года. Крупную сумму похитили из кассы московского филиала банка, почти одновременно банк лишился лицензии.
Кредитная организация по объему активов занимала 244 место среди российских банков, право работать банк утратил после того, как не предоставил документы о собственности на портфель ценных бумаг, приобретенный в декабре прошлого года. Выяснилось, что путем преступных схем руководство выводило активы, что привело к краху банка.
Банкротом банк признали в марте этого года, конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов.