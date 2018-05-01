Подсчитано, сколько российские миллиардеры потеряли с начала года

Совокупное состояние 25 российских миллиардеров в период с января по апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), составленных агентством Bloomberg.

Согласно индексу BBI, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски — на 4,01 млрд долларов — до 4,65 млрд долларов. Дерипаска оказался на одном из последних мест в списке — 22-м, передает РИА «Новости»

В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании ( En+ Group , группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал» ) попали под санкции США . После этого бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах.

Соединенные Штаты не исключали возможности снятия санкций с компании «Русал» (входит в En+ Group) в случае, если Дерипаска откажется от контроля над ней, однако когда российский миллиардер согласился на американский ультиматум, США раздумали снимать ограничения.

В тот же период состояние Вагита Алекперова увеличилось на 1,87 млрд долларов — до 14,5 млрд (8-е место в рейтинге).

Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров увеличили свое богатство на 321 и 345 млн долларов соответственно. Теперь их состояние оценивается в 11,4 млрд и 11,7 млрд долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.