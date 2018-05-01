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Подсчитано, сколько российские миллиардеры потеряли с начала года
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Подсчитано, сколько российские миллиардеры потеряли с начала года 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Совокупное состояние 25 российских миллиардеров в период с января по апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), составленных агентством Bloomberg.
Согласно индексу BBI, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски — на 4,01 млрд долларов — до 4,65 млрд долларов. Дерипаска оказался на одном из последних мест в списке — 22-м, передает РИА «Новости».
В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США. После этого бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах.
Соединенные Штаты не исключали возможности снятия санкций с компании «Русал» (входит в En+ Group) в случае, если Дерипаска откажется от контроля над ней, однако когда российский миллиардер согласился на американский ультиматум, США раздумали снимать ограничения.
В тот же период состояние Вагита Алекперова увеличилось на 1,87 млрд долларов — до 14,5 млрд (8-е место в рейтинге).
Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на 427 млн долларов — до 20,1 млрд долларов. На второй позиции в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (плюс 914 млн долларов с начала года — до 18,9 млрд долларов).
Третью позицию занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал вырос за четыре месяца на 1,18 млрд долларов — до 17,8 млрд долларов. Один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин потерял 1,14 млрд долларов, он занимает четвертую строчку рейтинга с 17,8 млрд долларов. Замыкает пятерку лидеров председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который сократил свой капитал на 773 млн долларов и оказался на пятом месте с состоянием в 15,5 млрд долларов.
Роман Абрамович увеличил свое богатство на 1,29 млрд — до 13,8 млрд долларов; Алишер Усманов — на 196 млн долларов, до 14,7 млрд долларов; Михаил Фридман потерял 1,23 млрд долларов, теперь его состояние составляет 13,1 млрд долларов.
Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров увеличили свое богатство на 321 и 345 млн долларов соответственно. Теперь их состояние оценивается в 11,4 млрд и 11,7 млрд долларов.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.
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