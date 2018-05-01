Сечин убежден в фундаментальной недооценке рыночной стоимости «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Счеин убежден в фундаментальной недооценке рыночной стоимости компании в текущих условиях, говорится в сообщении «Роснефти».

«Мы убеждены в фундаментальной недооценке рыночной стоимости «Роснефти» в текущих волатильных условиях», — сказал Сечин, комментируя дополнительные инициативы к стратегии «Роснефть-2022».

По его словам, успешная реализация стратегии «Роснефть-2022» — важнейший приоритет для компании. Стратегия направлена на усиление ее конкурентных преимуществ, что особенно важно в условиях динамично меняющейся внешней среды. Достижение стратегических целей будет определять оценку деятельности менеджмента.

«Компания продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, а предлагаемые новые инициативы позволят нам повысить эффективность нашей основной деятельности, используя ее конкурентные преимущества, что приведет к увеличению доходности акционеров», — отметил Сечин.

Совет директоров «Роснефти» утвердил дополнительные инициативы к стратегии «Роснефть-2022» с учетом положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Совет директоров поддержал предложения по повышению доходности для акционеров и улучшению инвестиционной привлекательности компании. Среди представленных инициатив — установление минимального целевого уровня снижения совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств компании не менее чем на 500 млрд рублей в 2018 году.

Кроме того, руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд в 2018-2020 годах.