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«Роснефть» проведет bay back на $2 млрд в 2018-2020 гг, программа стартует во II кв 2018 г
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«Роснефть» проведет bay back на $2 млрд в 2018-2020 гг, программа стартует во II кв 2018 г 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" планирует провести программу обратного выкупа акций (bay back) на 2 миллиарда долларов в 2018-2020 годах; программа начнется во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений и будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов, говорится в сообщении компании.
Там отмечается, что совет директоров компании утвердил дополнительные инициативы к стратегии «Роснефть-2022» с учетом положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
"С целью повышения доходности для акционеров руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере 2 миллиарда долларов в 2018-2020 годах на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО… Реализация программы обратного выкупа на открытом рынке начнется во втором квартале 2018 года после получения соответствующих корпоративных одобрений", — говорится в сообщении.
Поясняется, что bay back «будет реализовываться в среднесрочной перспективе и финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов».
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