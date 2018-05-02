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«Роснефть» выкупит акции и снизит долг
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«Роснефть» выкупит акции и снизит долг 

Вести Экономика 51 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 2 мая — «Вести. Экономика». "Роснефть" объявила о плане повышения акционерной стоимости: крупнейшая в мире по запасам компания проведет обратный выкуп акций на $2 млрд (3,1% уставного капитала) и снизит долг не менее чем на 500 млрд руб. ($8 млрд)
"С целью повышения доходности для акционеров, руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд в 2018-2020 гг. на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Данная программа будет реализовываться в среднесрочной перспективе и финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Реализация программы обратного выкупа на открытом рынке начнется во 2-м квартале 2018 г. после получения соответствующих корпоративных одобрений", — сообщается в пресс-релизе компании.
Совет директоров «Роснефти» утвердил план по повышению доходности для акционеров и улучшению инвестиционной привлекательности компании в рамках стратегии «Роснефть-2022».
Среди представленных инициатив — установление минимального целевого уровня снижения совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств компании не менее чем на 500 млрд руб. в 2018 г. Данное снижение будет обеспечено благодаря:
— Усовершенствованию инвестиционного процесса, ускоренному развитию передовых методов проектного управления и оптимизации деятельности службы снабжения со соответствующим снижением целевого уровня капитальных инвестиций в 2018 г. до 800 млрд руб. (20% по сравнению с ранее утвержденным уровнем); данная инициатива будет реализована в рамках ранее утвержденной стратегии «Роснефть-2022» с целью достижения устойчиво положительного влияния на уровень денежного потока.
— Сокращению оборотного капитала на 200 млрд руб. до конца 2018 г. за счет реализации серии мероприятий в трейдинговом бизнесе и оптимизации деятельности службы снабжения.
— Стратегической оптимизации портфеля активов компании с целью сокращения доли «хвостовых» и непрофильных активов с получением дополнительного чистого денежного потока для акционеров.
25 апреля 2018 г. совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО.
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