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«Роснефть» сократит долговую нагрузку и запустит программу выкупа акций на $2 млрд
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«Роснефть» сократит долговую нагрузку и запустит программу выкупа акций на $2 млрд 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: ТАСС
"Роснефть" всерьез решила бороться за рост собственной капитализации: компания анонсировала целый ряд инициатив, реализация которых может привести к взрывному росту стоимости ее акций.
До конца года «Роснефть» намерена сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей и запустить программу обратного выкупа своих акций на $2 млрд, сообщила сегодня пресс-служба компании.
Это решение направлено на улучшение инвестиционной привлекательности компании.
В частности, «Роснефть» планирует сократить свои финансовые обязательства за счет снижения капитальных затрат (на 20% по сравнению с заданным целевым уровнем), сокращения оборотного капитала на 200 млрд рублей и распродажи непрофильных активов. На эти же средства будет финансироваться и buy back. Выкупать акции «Роснефть» будет с открытого рынка в течение 2018-2020 годов.
Программа buy back реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.
"Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back станут настоящим уколом адреналина для котировок «Роснефти», которые имеют все шансы обновить исторические максимумы", — считает начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.
Обещание значительно сократить долг на фоне снижения капзатрат и стабильных дивидендов надолго закрепит акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка, считает старший аналитик ИК «Атон» Александр Корнилов. «Акции „Роснефти“, по сути — спящая ракета», — подчеркнул он.
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