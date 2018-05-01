«Роснефть» сократит долговую нагрузку и запустит программу выкупа акций на $2 млрд

"Роснефть" всерьез решила бороться за рост собственной капитализации: компания анонсировала целый ряд инициатив, реализация которых может привести к взрывному росту стоимости ее акций.

До конца года «Роснефть» намерена сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей и запустить программу обратного выкупа своих акций на $2 млрд, сообщила сегодня пресс-служба компании.

Это решение направлено на улучшение инвестиционной привлекательности компании.

В частности, «Роснефть» планирует сократить свои финансовые обязательства за счет снижения капитальных затрат (на 20% по сравнению с заданным целевым уровнем), сокращения оборотного капитала на 200 млрд рублей и распродажи непрофильных активов. На эти же средства будет финансироваться и buy back. Выкупать акции «Роснефть» будет с открытого рынка в течение 2018-2020 годов.

Программа buy back реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.

"Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back станут настоящим уколом адреналина для котировок «Роснефти», которые имеют все шансы обновить исторические максимумы", — считает начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев