Капитализация компании «Роснефть» может увеличиться

В частности, до конца текущего года "Роснефть" планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 миллиардов рублей и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 миллиарда долларов, что будет способствовать повышению доходности для акционеров и улучшению инвестиционной привлекательности компании.

Сокращать свои финансовые обязательства «Роснефть» планирует за счет снижения капитальных затрат (в 2018 году на 20% по сравнению с заданным целевым уровнем), сокращения оборотного капитала на 200 миллиардов рублей и распродаже непрофильных активов. На эти же средства будет финансироваться и buy back (обратный выкуп). Выкупать акции «Роснефть» будет с открытого рынка в течение 2018-2020 годов. Реализация программы начнется уже во втором квартале текущего года, после того как будут получены все корпоративные одобрения.

Программа buy back реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года в размере 6,65 рублей на акцию. С учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года (3,83 рубля на акцию), суммарный размер дивидендов составит 10,48 рублей на акцию, а общий объем выплат по итогам года составит 111,1 миллиарда рублей.

"Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решение о buy back станут настоящим уколом адреналина для котировок «Роснефти», которые имеют все шансы обновить исторические максимумы, — уверен начальник аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев . — Инвесторы уже оценили решение компании увеличить дивиденды: на фоне новостей о рекордных выплатах акции «Роснефти» на Московской бирже обновили рекорд с февраля 2017 года, подорожав к моменту закрытия более чем на 5% — до 370 рублей за акцию. В целом же с начала года бумаги компании выросли в цене более чем на 25%".

Уже 2 мая, после объявления о предстоящем выкупе акций, бумаги «Роснефти» на Московской бирже взлетели еще на 6,5%.