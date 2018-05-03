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Эксперты советуют покупать акции «Роснефти»
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Эксперты советуют покупать акции «Роснефти» 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Прайм
На днях "Роснефть" объявила, что планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей, снизить целевой уровень капзатрат на 20% и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 млрд долларов. Такие инициативы руководство нефтяной компании представило ее совету директоров. Решение направлено на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности «Роснефти», пояснила компания.
Рынок встретил инициативы менеджмента взрывным ростом котировок: акции «Роснефти» на открытии торгов на Московской бирже выросли сразу на 6,5% — до 408,05 рублей, обновив максимумы с января 2017 года.
"Роснефть" сделала ключевые шаги в направлении повышения акционерной стоимости, — говорит аналитик Wood&Co Эльдар Давлетшин. — Мы повышаем рекомендацию до «покупать» и целевую цену на 22% до 7,3 доллара".
"Решение о снижении долговой нагрузки явилось для нас основным приятным сюрпризом, — отмечают аналитики Merrill Lynch Карен Костанян и Антон Федотов. — Мы повышаем целевую цену акций «Роснефти» до 7,2 доллара и подтверждаем рекомендацию «покупать».
В обзоре HSBC отмечается, что новые инициативы «Роснефти» повысят свободный денежный поток и снизят процентные расходы. Аналитики банка повышают целевую цену по акциям Роснефти на 11% до 6,3 доллара за бумагу.
"Рост капитализации «Роснефти» долгое время сдерживался высокой долговой нагрузкой и неопределённостью в отношении дальнейшей инвестиционной активности компании, т.е. риском новых покупок и высоким капексом, — поясняет аналитик компании «Атон» Александр Корнилов. — Обещание значительно сократить долг на фоне снижения капзатрат и стабильных дивидендов успокоит инвесторов и надолго закрепит акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка. Четкие цели и конкретные сроки — вот что оценили инвесторы в новых инициативах «Роснефти».
"Роснефть послала позитивный сигнал рынку, снимающий основные беспокойства инвесторов, — считает Анри Патрико из UBS. — Опасения инвесторов относительно новых сделок M&A, прочих инвестиций и увеличения капзатрат были развеяны менеджментом.
"Роснефть" установила четкие цели по снижению долга в текущем году", — соглашаются аналитики Goldman Sachs Гейдар Мамедов и Георгий Горбатов.
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