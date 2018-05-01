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Значительный рост прибыли китайского производителя дисплеев BOE
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Значительный рост прибыли китайского производителя дисплеев BOE 

ИА Синьхуа 14 минут назад
Пекин, 1 мая /Синьхуа/ — Техническая компания BOE — китайский производитель панельных дисплеев на днях опубликовала годовой отчет по итогам 2017 года.
Согласно отчету, в прошлом году чистая прибыль компании достигла 7,6 млрд юаней /1,2 млрд долл США/, увеличившись в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Ее операционные доходы выросли на 36,1 проц. до 93,8 млрд юаней.
Производство экранов мониторов и сенсоров обеспечило большую часть роста доходов компании. В прошлом году доходы от бизнеса в этой области достигли 83,64 млрд юаней при увеличении на 35,01 проц.
Компания, чьи акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, также опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2018 года. В первые три месяца доходы и прибыль компании составили, соответственно, 21,57 млрд и 2,02 млрд юаней, снизившись на 1,32 и 16,34 проц. в годовом выражении. -0-
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