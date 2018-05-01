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S&P повысило рейтинг Sony до «BBB+» с «BBB», прогноз стабильный
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S&P повысило рейтинг Sony до «BBB+» с «BBB», прогноз стабильный 

Прайм 32 минуты назад
МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг японского производителя электроники Sony Corporation до «BBB+» с «BBB», прогноз — стабильный, говорится в релизе агентства.
Краткосрочный рейтинг компании подтвержден на уровне «A-2».
"Sony, скорее всего, продолжит умеренно улучшать свою прибыльность, поддерживаемую улучшением конкурентоспособности подразделения электроники, включая ключевые бизнесы, такие как игровой и матричный", — комментирует агентство повышение рейтинга. S&P также уверено, что Sony сможет генерировать стабильный положительный денежный поток.
В конце апреля компания сообщила о росте чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в 6,7 раза по итогам 2017-2018 финансового года — до 490,8 миллиарда иен (4,5 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 379,75 иены (3,5 доллара) против 56,89 иены (0,52 доллара) годом ранее.
Агентство может повысить рейтинги компании, если увидит высокую вероятность того, что Sony сможет сохранить и улучшить конкурентоспособность своих основных подразделений. Ослабление в ключевых бизнесах может привести к снижению рейтингов компании, предупреждает S&P.
Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Штат сотрудников по всему миру составляет около 125 тысяч человек.
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