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«Балтика» по итогам I квартала снизила долю на рынке пива в РФ до 31%
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«Балтика» по итогам I квартала снизила долю на рынке пива в РФ до 31% 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Пивоваренная компания «Балтика» (входит в группу Carlsberg) по итогам первого квартала 2018 года снизила свою долю на рынке пива в РФ до 31%, говорится в пресс-релизе компании.
"Балтика" является лидером российского рынка пива с объемной долей 31% на фоне продолжающегося падения рынка, составившего, по оценкам компании, 4-5%", — говорится в сообщении. По итогам января-марта 2017 года доля компании на российском рынке пива, по данным розничного аудита исследовательской компании Nielsen, составляла 32,7%.
Доля «Балтики» в форматах современной торговли составила 30,2%, в канале традиционной торговли — 30,3%. В свою очередь, на рынке разливного пива навынос (DIOT) компания занимает порядка 20%. На фоне продолжающегося сокращения рынка пива в целом производитель наблюдает рост сегмента безалкогольного пива.
"Доля бренда «Балтика 0» продемонстрировала рост на 0,1 процентного пункта. При этом российский сегмент безалкогольного пива увеличился в первом квартале 2018 года на 30,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении. Доля «Балтики» в этом сегменте составляет более 50%.
Экспорт компании по итогам первого квартала вырос на 7% в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В частности, продажи в Китай выросли более чем вдвое, — «Балтика» объясняет это в основном расширением портфеля и начавшимся сотрудничеством с новыми дистрибьюторами. Более чем двукратный рост демонстрирует экспорт в Южную Америку, прирост продаж на 50% наблюдается в Израиле.
Пивоваренная компания «Балтика» — крупнейший в России производитель и экспортер пива. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году, с 2008 года является частью Carlsberg Group. В России «Балтике» принадлежит 8 заводов совокупной мощностью порядка 43 миллионов гектолитров пива в год: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске.
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