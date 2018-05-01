«Балтика» по итогам I квартала снизила долю на рынке пива в РФ до 31%

Пивоваренная компания «Балтика» (входит в группу Carlsberg) по итогам первого квартала 2018 года снизила свою долю на рынке пива в РФ до 31%, говорится в пресс-релизе компании.

"Балтика" является лидером российского рынка пива с объемной долей 31% на фоне продолжающегося падения рынка, составившего, по оценкам компании, 4-5%", — говорится в сообщении. По итогам января-марта 2017 года доля компании на российском рынке пива, по данным розничного аудита исследовательской компании Nielsen, составляла 32,7%.

Доля «Балтики» в форматах современной торговли составила 30,2%, в канале традиционной торговли — 30,3%. В свою очередь, на рынке разливного пива навынос (DIOT) компания занимает порядка 20%. На фоне продолжающегося сокращения рынка пива в целом производитель наблюдает рост сегмента безалкогольного пива.

"Доля бренда «Балтика 0» продемонстрировала рост на 0,1 процентного пункта. При этом российский сегмент безалкогольного пива увеличился в первом квартале 2018 года на 30,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении. Доля «Балтики» в этом сегменте составляет более 50%.

Экспорт компании по итогам первого квартала вырос на 7% в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В частности, продажи в Китай выросли более чем вдвое, — «Балтика» объясняет это в основном расширением портфеля и начавшимся сотрудничеством с новыми дистрибьюторами. Более чем двукратный рост демонстрирует экспорт в Южную Америку, прирост продаж на 50% наблюдается в Израиле