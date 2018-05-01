Фирма SkyPower Global инвестирует $1,3 млрд в солнечную энергетику Узбекистана

Компания SkyPower Global, базирующаяся в Канаде , инвестирует 1,3 миллиарда долларов в проекты по развитию солнечной энергетике в Узбекистане , сообщает во вторник министерство юстиции республики.

"SkyPower Global инвестирует 1,3 миллиарда долларов в проекты по производству, финансированию, проектированию, строительству, владению и эксплуатации объектов по выработке фотоэлектрической солнечной энергии", — сообщает Минюст на своем канале в Telegram.

По данным министерства, указанный объем инвестиций предусмотрен постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева «О дополнительных мерах по реализации инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии».

В соответствии с постановлением, руководству шести областей Узбекистана поручено в установленном порядке выделить земельные участки для реализации проектов с участием SkyPower Global. Другие детали документа не приводятся.

Ранее АО «Узбекэнерго» планировало построить к 2020 году три гелиостанции общей мощностью 300 МВт под Самаркандом, в Сурхандарьинской и Наманганской областях.

В конце 2016 года китайская Zhuhai Singyes Green Building Technology Co., Ltd выиграла тендер на строительство гелиостанции в Самаркандской области мощностью 100 МВт за счет кредита Азиатского банка развития на 110 миллионов долларов. Однако позже итоги тендера были отменены.

Представители «Узбекэнерго» тогда сообщали, что для строительства солнечных электростанций в стране иностранные инвесторы будут привлекаться на условиях государственно-частного партнерства. В частности, по завершении строительства иностранная компания будет участвовать в управлении электростанцией и продаже электроэнергии.

В настоящее время в структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана 97% занимают нефть и газ, 2,3% — уголь, 0,7% — гидроэнергетика. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, — порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.