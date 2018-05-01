Государственный долг Псковской области на 1 апреля незначительно вырос 

Псковская губерния: последние новости

Администрация Псковской области возьмет в кредит ещё 251 млн рублей

Ведерников и Миллер обсудили инвестиционный проект на базе Псковской ГРЭС

Псковичи в 2017 году потратили на еду более 20 миллиардов рублей