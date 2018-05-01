Государственный долг Псковской области на 1 апреля незначительно вырос 

Государственный долг Псковской области на 1 апреля составил 16 млрд 802 млн 264 тыс. рублей, сообщает Минфин РФ. По сравнению с ситуацией на 1 марта госдолг региона вырос на 130 млн рублей. По данным министерства финансов, структура госдолга изменилась за счёт роста коммерческих кредитов: их объём вырос на 130 млн рублей и составили 8 млрд 752 млн 824 тыс. рублей. Бюджетные кредиты остались на прежнем уровне и составили 7 млрд 555 млн 274 тыс. рублей. Государственные гарантии также остались на прежнем уровне и составили 494 млн 166 тыс. рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».