В феврале канадская экономика выросла на 0.4%

Investing.com — Опубликованный во вторник отчет показал, что в феврале канадская экономика выросла сильнее прогнозов.

Этот отчет позволил снизить опасения о прогнозах по росту канадской экономики и повысил вероятность того, что Банк Канады еще раз повысит процентную ставку до конца этого года.

В отчете Статистической службы Канады сказано, что ВВП этой страны в феврале вырос на 0,4%, превысив прогноз о росте на 0,3%.

В январе экономика Канады неожиданно сократилась на 0,1%. Данные по ВВП за январь были пересмотрены в сторону роста после первоначально определенного снижения на 0,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика Канады в феврале выросла на 3,0% после роста на 2,7% в январе.

С июля прошлого года Банк Канады повысил процентную ставку трижды и заявил, что ее дальнейшее повышение будет зависеть от экономических данных.

Аналитики рынков ожидают, что следующее повышение процентной ставки Банком Канады состоится в сентябре.