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В феврале канадская экономика выросла на 0.4%
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В феврале канадская экономика выросла на 0.4% 

Investing.com Россия 56 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Опубликованный во вторник отчет показал, что в феврале канадская экономика выросла сильнее прогнозов.
Этот отчет позволил снизить опасения о прогнозах по росту канадской экономики и повысил вероятность того, что Банк Канады еще раз повысит процентную ставку до конца этого года.
В отчете Статистической службы Канады сказано, что ВВП этой страны в феврале вырос на 0,4%, превысив прогноз о росте на 0,3%.
В январе экономика Канады неожиданно сократилась на 0,1%. Данные по ВВП за январь были пересмотрены в сторону роста после первоначально определенного снижения на 0,3%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика Канады в феврале выросла на 3,0% после роста на 2,7% в январе.
С июля прошлого года Банк Канады повысил процентную ставку трижды и заявил, что ее дальнейшее повышение будет зависеть от экономических данных.
Аналитики рынков ожидают, что следующее повышение процентной ставки Банком Канады состоится в сентябре.
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