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Amazon «перекрыла путь» Telegram
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Amazon «перекрыла путь» Telegram 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сеть Amazon более нельзя будет ипользовать в качестве прокси-сервера.
Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок. Об этом сообщается на сайте компании.
Так, с помощью серверов Amazon интернет-пользователи не смогут перенаправлять трафик на сторонние сервисы и скрыть свой IP-адрес. Отмечается, что подобное решение было принято для того, чтобы предотвратить распространение вирусных программ.
Отключение функции прокси также скажется на тех сервисах, которые использовали сеть Amazon для обхода блокировки мессенджера Telegram, ранее заблокированного на территории РФ по иску Роскомнадзора.
До Amazon подобный запрет ввела компания Google. Ее разработчики также заявили, что не собираются возвращать функцию, которая использовалась в Telegram.
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