Доходы губернатора Ульяновской области в 2017 году выросли почти на 760 тыс. рублей

"Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, — земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 3 тыс. 412 кв. м, жилой дом площадью 100,1 кв. м, жилой дом 26,2 кв. м", — говорится в документе. В собственности губернатора объектов недвижимости нет.

Супруга губернатора в прошлом году получила 6 млн 220 тыс. 344,01 рублей, в том числе 1 млн 289 тыс. 409,79 рублей от вкладов в банках, 3 млн 855 тыс. рублей — от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, а также 1 млн 065 тыс. 934,22 рублей от сдачи в аренду имущества. Ее совокупный доход более чем на 2 млн рублей превысил уровень предыдущего года, когда она заработала 4 млн 263 тыс. 698,52 рублей.

В собственности жены губернатора — земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 3 тыс. 412 кв. м, жилой дом площадью 26,2 кв. м, два нежилых помещения площадью 113,6 и 52,8 кв. м, автомобиль УАЗ 31519-110 и мотовездеход. Также у нее в пользовании жилой дом площадью 100,1 кв. м. В пользовании двух несовершеннолетних детей губернатора — дом площадью 100,1 кв. м.