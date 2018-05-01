Генеральный директор General Motors Мэри Барра получила «только» 22 миллиона долларов в прошлом году 

General Motors, похоже, будет пересматривать некоторые планы на будущее, поскольку после увольнения генерального директора Cadillac, компания не сумела достигнуть ожидаемых результатов, в то время как её исполнительный директор заработала не менее 22 миллионов долларов.
Согласно Automotive News, такая сумма немного уступила финансам, полученным годом ранее (на 624 011 долларов меньше). Заработная плата Барры, согласно нормативным документам, начинается с базового оклада в размере 2,1 миллиона долларов, при этом дополнительные 5 миллионов долларов она получила в виде краткосрочных стимулов и 10,7 миллионов долларов на основе фондовых запасов. Мэри Барра заняла пост генерального директора компании General Motors в 2014 году, когда ее повысили от исполнительного вице-президента по разработке продуктов. Она стала не единственным сотрудником, получившим внушительную компенсацию в течении прошлого года: вице-президент Марк Ройс был удостоен оплаты в 7,7 миллионов долларов, финансовый диктор Чак Стивенс — 7,1 миллионов долларов. Это довольно высокие зарплаты, которые говорят о продолжающемся успехе одного из крупнейших автопроизводителей.