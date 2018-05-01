Boeing приобретает американскую KLX за $4,25 млрд

Американский концерн Boeing сообщил о покупке поставщика комплектующих и услуг для аэрокосмической отрасли KLX Inc. за 4,25 миллиарда долларов в рамках расширения своего подразделения по предоставлению услуг.

"Соглашение включает в себя транзакцию за наличные средства по 63 доллара за акцию и принятие чистого долга на сумму примерно в 1 миллиард долларов, всего сделка оценивается в 4,25 миллиарда долларов", — говорится в релизе Boeing.

Сделка подразумевает покупку концерном Boing подразделения KLX Aerospace Solutions, которое будет отделено от энергетического бизнеса компании (KLX Energy Services). KLX Inc. войдет в подразделение Boeing Global Services и будет полностью интегрирована с Aviall, дочерней компанией Boeing, поставщиком компонентов и услуг для аэрокосмической отрасли.

"Данное приобретение является следующим шагом в нашей стратегии по росту сектора услуг", — приводятся в релизе слова главы Boeing Global Services Стэна Дила (Stan Deal). Закрытие сделки ожидается к третьему кварталу текущего года. Для этого необходимо одобрение регуляторов и большинства акционеров KLX.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Заводы компании расположены в более чем 65 странах, продукция поставляется более чем в 150 стран.

KLX Inc. — американская компания, поставщик комплектующих материалов и услуг для аэрокосмической отрасли. Компания также оказывает нефтепромысловые сервисные услуги и предоставляет в аренду связанное с ними оборудование в Северной Америке.