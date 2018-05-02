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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением
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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением 

Прайм 35 минут назад
МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в красной зоне, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,4% — до 6,23 доллара, "Лукойла" — снизилась на 0,97%, до 65,06 доллара, "Новатэка" — на 2,13%, до 123,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,55% — до 4,48 доллара, "Газпром нефти" — на 2,43%, до 24,1 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,11% — до 17,24 доллара. Бумаги НЛМК подешевели на 0,72% — до 24,7 доллара, "Северстали" — на 0,26%, до 15,59 доллара.
Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,71% — до 1,84 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,81%, до 14,61 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», увеличилась к закрытию на 0,49% — до 20,35 доллара.
Расписки "Магнита" подорожали на 1,07% — до 18,88 доллара, «Ленты» — на 2,15%, до 5,7 доллара. Бумаги АФК «Система» снизились в цене на 3,09% — до 3,45 доллара.
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