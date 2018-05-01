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Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют
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Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют 

Прайм 53 минуты назад
Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в красной зоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.44 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,35% — до 6,01 доллара, "Лукойла" — на 0,75%, до 66,3 доллара, "Новатэка" — росла на 0,16%, до 127,2 доллара. Бумаги "Газпрома" теряли в цене 1,2%, достигая 4,57 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,92%, до 24,28 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,2% — до 1,89 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,07%, до 14,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», дешевели на 2,67% — до 20,05 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 0,81% — до 17,34 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,44% — до 15,9 доллара, НЛМК — на 0,27%, до 25,58 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 0,46% — до 19,08 доллара, «Ленты» — снижались в цене на 1,78%, до 5,53 доллара. Цена расписок АФК «Система» опускалась на 1,35% — до 3,59 доллара.
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