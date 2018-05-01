Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют

Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в красной зоне, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,2% — до 1,89 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,07%, до 14,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», дешевели на 2,67% — до 20,05 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,81% — до 17,34 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,44% — до 15,9 доллара, НЛМК — на 0,27%, до 25,58 доллара.