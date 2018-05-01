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Чистая прибыль BP в первом квартале 2018 года выросла в 1,7 раза
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Чистая прибыль BP в первом квартале 2018 года выросла в 1,7 раза 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль британской BP, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2018 года составила $2,47 млрд, что в 1,7 раза выше, чем годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании увеличилась на 22% и достигла $68,17 млрд
CAPEX компании в первом квартале незначительно снизился по отношению к прошлогоднему показателю и составил $3,96 млрд
Свободный денежный поток за вычетом компенсационных платежей, связанных с аварией в мексиканском заливе, повлекшей масштабный разлив нефти, составил $5,4 млрд
В компании сильные показатели объясняют ростом цен на нефть. Кроме того, глава компании Боб Дадли подчеркнул, что BP в этом квартале получила максимальную с 2014 года базовую квартальную прибыль — $2,58 млрд
Добыча BP увеличилась на 6%, составив 3,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
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