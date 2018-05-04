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«Газпром» увеличивает поставки «ненужного» газа в Европу
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«Газпром» увеличивает поставки «ненужного» газа в Европу 

Прайм 11 минут назад
Фото: Прайм
"Газпром" наращивает поставки газа в Европу до рекордного уровня. Несмотря на сопротивление со стороны, реализация проекта «Северный поток-2» идет по плану. Более того, крупнейшая газовая компания мира готова построить «Северный поток-3», если Европе потребуется больше «ненужного» газа из России.
"Газпром" идет на рекорд
"Газпром" увеличил экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье (европейские страны и Турция) в январе-апреле до 70,3 млрд куб. м — на 6,3% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом в апреле показатель составил 15,9 млрд куб. м — рекордный объем за всю историю.
В этом году экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье может превысить 200 млрд куб. м в связи с низким уровнем запасов в европейских хранилищах после прошлой «холодной» зимы. В 2017 году поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил рекордные 193,4 млрд куб. м.
Увеличение экспорта произошло несмотря на рост цены на российский газ, в первом квартале она превысила $232/тыс. куб. м — значительно выше, чем в прошлом году ($196,7/тыс. куб. м).
Поставки российского газа в Нидерланды за первые четыре месяца 2018 года выросли в годовом исчислении почти в два раза — на 98,8% — достигнув 2,82 млрд куб. м. Резкое увеличение экспорта российского газа в Нидерланды связано с сокращением собственной добычи — в первую очередь на крупнейшем европейском газовом месторождении Гронинген. Уже нет сомнений, что в этом году Нидерланды станут нетто-импортером природного газа.
Правительство страны приняло решение планомерно сокращать добычу на Гронинен, которая к 2019 году снизится до 17,5 млрд куб. м, а к 2030 году прекратится полностью. В Нидерландах есть терминал для приема СПГ Gate мощностью 12 млн т/г, но трубопроводный газ из России — даже после повышения цен в первом квартале 2018 года — все равно обходится дешевле по сравнению с сжиженным газом. В январе-марте 2018 года объем поставок СПГ в Нидерланды через Gate составил всего 0,7 млн т.
Кроме Нидерландов «Газпром» в первом квартале значительно увеличил поставки в Австрию и Грецию — на 76,4% и 45,2% в годовом исчислении, до 4,39 млрд куб. м и 1,28 млрд куб. м соответственно.
Германия — основной торговый партнер «Газпрома» — увеличила импорт газа из России в январе–апреле на 12,4%, до 20,85 млрд куб. м. В прошлом году объем поставок составил 53,44 млрд куб. м газа.
"Северный поток-2" — все по плану
Германия, как и Австрия, являются активными сторонником строительства «Северного потока-2» — крупнейшие нефтегазовые компании этих стран, германская Wintershall (дочерняя структура BASF) и OMV, участвуют в проекте строительства этого газопровода. Участниками проекта также являются французская Engie, англо-голландская Shell и германская Uniper.
По официальной информации «Газпрома», компания Nord Stream 2 — оператор проекта «Северный поток-2» — уже получила от западных партнеров более 2 млрд евро. При этом, 404 млн евро были получены в этом году, что свидетельствует о твердом намерении участников проекта построить второй газопровод напрямую из России в Германию в обход сопредельных государств, несмотря на сопротивление со стороны США, ряда стран ЕС и официального Брюсселя.
Более того, в районе германского города Любмин на побережье Балтийского моря начались строительные работы по подготовке площадки, где будет размещаться приемная станция для газа, поступающего из двух ниток «Северного потока-2». Ряд западных СМИ уже поспешили заявить о начале строительства газопровода, и такие заявления не выглядят безосновательными.
Представители «Газпрома» ранее неоднократно сообщали, что из-за сжатых сроков, строительство газопровода необходимо начинать с германского и российского берега одновременно, чтобы успеть завершить все работы до конца 2019 года, когда завершается контракт с Украиной о транзите российского газа.
Начало строительных работ в рамках проекта «Северный поток-2» хороший знак, свидетельствующий об уверенности Nord Stream 2 в успехе.
Трасса газопровода пройдет через исключительные экономические зоны пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 уже получил все необходимые разрешения от Финляндии и Германии. Проблем с получение разрешения от России не возникнет, но с Данией и Швецией дело обстоит иначе. В Копенгагене и Стокгольме на фоне антироссийской истерии неоднократно высказывались против «Северного потока-2».
Однако руководство Nord Stream 2 выражает уверенность в скором получении соответствующих разрешений от Дании и Швеции в ближайшие дни. При этом, даже жесткая позиция США по отношению к «Северному потоку-2» не сможет остановить реализацию проекта.
Бизнес прежде всего
В условиях экономического противостояния и разрастающихся торговых войн интересы европейских — в первую очередь германских — энергетических компаний перевешивают угрозы администрации Трампа в адрес участников «Северного потока-2».
Несмотря увеличение мощностей по производству СПГ, США не способны обеспечить растущие потребности Европы в природном газе и конкурировать с «Газпромом». По данным Европейской комиссии, в прошлом году импорт газа в ЕС вырос на 10% по сравнению с 2016 г, достигнув 360 млрд куб. м. Из этого объема менее 2 млрд куб. м (после ре-газификации) поступило из США. Американцев обогнали поставщики СПГ из Катара, Алжира и Нигерии. При этом, мощности европейских СПГ-терминалов в 2017 году были загружены менее чем на четверть.
Германия в ближайшие годы значительно увеличит потребление энергоносителей в связи с программами декарбонизации и отказа от атомной энергии. По заявлениям европейских политиков, Германия делает ставку прежде всего на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Однако в Берлине осознают, что заместить АЭС и работающие на угле ТЭС исключительно ВИЭ невозможно.
В этом году Германия закупит российский газ в объеме, который превысит мощность «Северного потока». Если процесс декарбонизации и отказа от АЭС продолжится, то страна столкнется в ближайшем будущем с нехваткой энергоносителей, самым дешевым из которых является российский газ. Растущие потребности Германии в газе должен обеспечить «Северный поток-2».
Конец гронингенской системы близок
Кроме того, по мере сокращения добычи на месторождении Гронинген, будет отмирать гронингенская система, в соответствии с которой цена на газ «привязана» к котировкам нефти. Порядок формирования цен на газ будет все больше зависеть от спотового рынка. Цены будут определяться участниками рынка в зависимости от ситуации на европейских газовых хабах (распределительных центров) — прежде всего расположенных на территории Германии, которая станет не только крупнейшим потребителем газа в Европе, но и страной, через которую будут проходить основные экспортные газовые потоки.
Уже сейчас значение германского хаба NetConnect Germany на рынке Европы существенно выросло, а после введения в эксплуатацию «Северного потока-2» он может заменить британский NBP и нидерландский TTF. «Газпром», прокладывая новые экспортные маршруты, не только обеспечивает Европу топливом, но и готовится к изменению системы ценообразования на свою основную продукцию.
В интервью одному из российских телеканалов замглавы «Газпрома» Александр Медведев заявил: «У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности и готова подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что понадобятся еще новые газотранспортные проекты — „Северный поток-3“.
Возможно, это была газпромовская шутка. Но в каждой шутке есть только доля шутки, остальное правда.
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