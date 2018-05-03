«Газпром» сообщил об увеличении экспорта газа в ЕС

С января по апрель "Газпром" нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 6,3%. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в "Газету.Ru"

Уточняется, что в Германию поставки увеличились на 12,4% (на 2,3 млрд кубометров), в Австрию — на 76,4% (на 1,9 млрд кубометров), в Нидерланды — на 98,8% (на 1,4 млрд кубометров), Грецию — на 45,2% (на 0,4 млрд кубометров), во Францию — на 8,2% (на 0,3 млрд кубометров), в Данию — на 5,1%.

Как стало известно, в апреле «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 15,9 млрд кубометров газа — максимальный объем для этого месяца за всю историю поставок.

В январе-апреле «Газпром» нарастил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,1% (на 14,7 млрд кубометров) — до 177,3 млрд кубометров.

Ранее «Газпром» сообщил о завершении строительства первой нитки «Турецкого потока».