В «Роснефти» опровергли переход Сечина в правительство 

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин работает по контракту, по условиям которого обязан отработать в компании еще два года, сообщил ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя информацию СМИ о возможном переходе Сечина в правительство.
"У нас никакой подобной информации нет. Компания работает в плановом режиме, формирует значительную часть бюджетных поступлений, несет ответственность перед своими акционерами, среди которых крупнейшие международные компании и фонды. Руководство компании работает на контрактной основе, контракт Игоря Ивановича Сечина утвержден, по нему он обязан отработать еще два года — это исчерпывающая информация", — сказал Леонтьев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава «Роснефти» может занять пост премьер-министра или первого вице-премьера в новом составе правительства РФ.