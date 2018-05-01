В «Роснефти» опровергли переход Сечина в правительство

"У нас никакой подобной информации нет. Компания работает в плановом режиме, формирует значительную часть бюджетных поступлений, несет ответственность перед своими акционерами, среди которых крупнейшие международные компании и фонды. Руководство компании работает на контрактной основе, контракт Игоря Ивановича Сечина утвержден, по нему он обязан отработать еще два года — это исчерпывающая информация", — сказал Леонтьев.