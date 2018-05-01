В Роснефти не подтвердили переход Сечина в правительство 

В компании Роснефть прокомментировали информацию СМИ о том, что глава компании Игорь Сечин может перейти на работу в правительство.
«У нас никакой подобной информации нет. Компания работает в плановом режиме, формирует значительную часть бюджетных поступлений… Руководство компании работает на контрактной основе, контракт Игоря Ивановича Сечина утвержден, по нему он обязан отработать еще два года — это исчерпывающая информация», — сказал ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин может занять пост премьер-министра или первого вице-премьера в новом составе правительства РФ.