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В Роснефти не подтвердили переход Сечина в правительство
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В Роснефти не подтвердили переход Сечина в правительство 

BFM.RU 39 минут назад
В компании Роснефть прокомментировали информацию СМИ о том, что глава компании Игорь Сечин может перейти на работу в правительство.
«У нас никакой подобной информации нет. Компания работает в плановом режиме, формирует значительную часть бюджетных поступлений… Руководство компании работает на контрактной основе, контракт Игоря Ивановича Сечина утвержден, по нему он обязан отработать еще два года — это исчерпывающая информация», — сказал ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин может занять пост премьер-министра или первого вице-премьера в новом составе правительства РФ.
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