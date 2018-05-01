Вопрос времени. Французская Total определится с участием в проекте «Арктик СПГ-2»

«Total будет участвовать в нашем проекте. Это лишь вопрос времени», — сказал он.

По словам главы НОВАТЭКа, сейчас проект находится на стадии технических исследований. Фаза разработки проекта закончится к концу года, и как только «параметры проекта будут определены, Total сможет принять решение».

Леонид Михельсон отметил, что команды Total и НОВАТЭКа научились хорошо взаимодействовать, — сообщает ТАСС . Отвечая на вопрос о возможном участии французских банков в проекте, он заметил, что говорить об этом рано. При этом глава компании подчеркнул, что считает хорошей новостью для двух стран в сфере экономики участие президента Франции Эмманюэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в конце мая.

«Это очень хорошая новость. С президентом на форум в Санкт-Петербург приедут многочисленные французские партнеры, — отметил Леонид Михельсон. — Его присутствие — это своеобразная форма поддержки этим предприятиям. Если они смогут получить контракты в нашем новом проекте, это обеспечит работой на предстоящие пять лет почти 5 тыс. французов в России , но в особенности во Франции».

«Арктик СПГ-2» — второй завод НОВАТЭКа по производству СПГ, запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность составит более 18 млн тонн сжиженного природного газа в год — три очереди по 6 млн тонн каждая.