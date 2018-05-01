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Вопрос времени. Французская Total определится с участием в проекте «Арктик СПГ-2»
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Вопрос времени. Французская Total определится с участием в проекте «Арктик СПГ-2» 

ИА Север-Пресс 43 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Французская корпорация Total примет участие в проекте «Арктик СПГ-2». Такое мнение высказал в интервью газете «Эко» глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
«Total будет участвовать в нашем проекте. Это лишь вопрос времени», — сказал он.
По словам главы НОВАТЭКа, сейчас проект находится на стадии технических исследований. Фаза разработки проекта закончится к концу года, и как только «параметры проекта будут определены, Total сможет принять решение».
Леонид Михельсон отметил, что команды Total и НОВАТЭКа научились хорошо взаимодействовать, — сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможном участии французских банков в проекте, он заметил, что говорить об этом рано. При этом глава компании подчеркнул, что считает хорошей новостью для двух стран в сфере экономики участие президента Франции Эмманюэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в конце мая.
«Это очень хорошая новость. С президентом на форум в Санкт-Петербург приедут многочисленные французские партнеры, — отметил Леонид Михельсон. — Его присутствие — это своеобразная форма поддержки этим предприятиям. Если они смогут получить контракты в нашем новом проекте, это обеспечит работой на предстоящие пять лет почти 5 тыс. французов в России, но в особенности во Франции».
«Арктик СПГ-2» — второй завод НОВАТЭКа по производству СПГ, запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность составит более 18 млн тонн сжиженного природного газа в год — три очереди по 6 млн тонн каждая.
По расчетам НОВАТЭКа, к 2030 году Россия сможет производить более 80 млн тонн СПГ в год, при этом сама компания намерена занять две трети этого рынка и предлагать до 55-57 млн тонн к 2030 году, а затем — до 70 млн тонн. Для этого НОВАТЭК планирует сформировать в российской Арктике кластер СПГ-заводов, который будет успешно конкурировать с такими лидерами по поставкам сжиженного газа, как Катар, Австралия и США. Инвестиции до 2030 года компания предварительно оценила в 700-780 млрд рублей.
ИА Север-Пресс: последние новости
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