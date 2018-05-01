Сумма выплат по ОСАГО сократилась почти на треть

При этом средний размер страховой выплаты в первом квартале 2018 года уменьшился примерно на 13%.

Согласно предварительным сведениям РСА по ОСАГО, размер средней выплаты по итогам первых трёх месяцев текущего года составил 64 225 рублей. Этот результат говорит о снижении показателя на 12,7% (или на 9 331 рубль) по отношению к январю-марту 2017 года, когда тот же показатель был равен 73 556 рублей.

Продолжает снижение также и средняя страховая премия, то есть цена полиса ОСАГО для российских автомобилистов. Если в первом квартале 2017-го её размер составлял 5 898 рублей, то в тот же период нынешнего года показатель снизился на 2,2% (или на 129 рублей) до 5 769 рублей.

Новости / Авто и общество

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0 0 14.03.2018

Отметим, если сокращение средней премии наблюдается уже довольно давно, то уменьшение размера средней выплаты — это «новый тренд». Согласно сведениям Российского союза автостраховщиков, меньше на 30% стала сумма выплат по страховым случаям: по итогам января-марта 2018 года она достигла 33,5 миллиарда рублей.

За тот же период объём начисленных премий по ОСАГО стал меньше на 4%. Общая сумма полученных от продажи полисов «автогражданки» страховщиками средств оказалась равна 46,4 миллиарда рублей.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал об уменьшении средней выплаты в ОСАГО с начала года. Чуть позже появилось сообщение Центробанка о том, что показатель сократился из-за эффекта натурального возмещения. Об этом же теперь сказал президент РСА Игорь Юргенс . Он пояснил, что практика преимущественного натурального возмещения в сегменте страхования расширилась. Согласно его словам, в некоторых регионах РФ доля такого варианта возмещения ущерба клиентам превышает 40%. При этом страховщики стараются применять приоритет в тех субъектах РФ, где особенно активны так называемые «криминальные автоюристы».

Игорь Юргенс пояснил, что снижение размеров премий (то есть цены полисов страхования) можно объяснить тем, что с каждым годом растёт количество автовладельцев, у которых есть скидка на ОСАГО за безаварийное вождение (речь идёт о применении коэффициента «бонус-малус»).

В первой пятёрке лидеров среди страховщиков по итогам января-марта 2018 года такие компании, как «РЕСО-Гарантия» (сумма премий — 7,5 миллиарда рублей; оформлено 1 125 433 договора), «АльфаСтрахование» (6 миллиардов рублей; 1 016 601 договор), «ВСК» (4,1 миллиарда рублей; 731 952 договора), «Ингосстрах» (4 миллиарда рублей; 579 124 договора) и «Росгосстрах» (3,9 миллиарда рублей; 786 679 договоров).

При этом в РСА обеспокоены тем, что количество купленных полисов ОСАГО за последние несколько лет снизилось, несмотря на увеличение автопарка РФ. По расчётам Союза, без «автогражданки» решили обойтись примерно 3 000 000 водителей в стране.

По материалам: www.kolesa.ru