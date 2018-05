Apple хочет купить Condé Nast и стать владельцем мировых изданий

Apple хочет купить Condé Nast и стать владельцем мировых изданийЗа последнее время Apple сильно вложилась в новостной формат. Не так давно компания даже купить крупных агрегатор Texture для интеграции его в Apple News.

Сегодня же стало известно, что компания хочет купить Condé Nast, владеющую The New Yorker, Vanity Fair, Vogue и другими мировыми изданиями. Об этом сообщило The Guardian.

Правда, каких-либо деталей сделки не оглашается. Apple может купить либо какую-то часть издательства, либо его целиком.

В The New York Post решили узнать некоторые подробности. И они выяснили, что «Condé Nast не продаётся». Во всяком случае, так сказал глава компании.

По словам отраслевого консультанта Стива Блэкера, цена продажи может составлять от $1 млрд до $2 млрд