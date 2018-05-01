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Мир! Труд! Май! Орловцев поздравили с Первомаем
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Мир! Труд! Май! Орловцев поздравили с Первомаем 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Жители Орловской области сегодня, 1 мая, отмечают праздник весны и труда. Региональное правительство опубликовало поздравление.
— В 2017 году орловцы вновь подтвердили, что могут ответственно и усердно трудиться, добиваться высоких результатах на любом профессиональном поприще.
— ВРП составил около 216 млрд рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в 109,8 млрд рублей. Сельхозпродукции произведено на 61,5 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал превысили 45 млрд рублей.
— Благодаря реализации ключевых программ в экономике и социальной сфере, планов развития муниципальных образований, созданию новых предприятий, ответственному подходу работодателей к своим обязанностям Орловщина становится регионом, в котором создаются условия для комфортной жизни.
— Желаем, чтобы вы получали удовольствие от своего любимого дела и достойное вознаграждение, имели возможность повышать квалификацию и покорять любые вершины!
Сообщение Мир! Труд! Май! Орловцев поздравили с Первомаем появились сначала на РИА 57.
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