LG отмечает рекордную прибыль и говорит о планах на будущее

Южнокорейская компания LG Electronics заявила о рекордной прибыли, которую сумела получить впервые с 2009 года, а также объявила о крупнейшем приобретении.

Известный производитель купил компанию ZKW, занимающуюся выпуском систем освещения для крупнейших компаний, таких как Audi, BMW, Daimler и Porsche. Эта одна из первых корпорациях, специализирующая на выпуске матричных светодиодных и лазерных фар. Еще в 2016 году ZKW почти перешла во владения Panasonic, японцы хотели совершить покупку за 885 миллиона долларов, однако сделка не состоялась. В свою очередь корейцам из LG пришлось выложить 1,3 миллиарда долларов для совершения слияния.

Согласно заявлению компании, LG и ZKW будут работать над интеллектуальным решением освещения. В частности, технологии освещение, смогут собирать информацию от датчиков автономных транспортных средств и проектировать предупреждения высокого разрешения на дорогу на основе этих данных. Глава LG говорит, что подобное слияние предоставляет «неограниченные возможности для обеих компаний на рынке автомобилей завтрашнего дня».

Отмечается, приобретение в размере 1,3 миллиарда долларов является огромной сделкой для компании, учитывая, что за первый квартал 2018 года прибыль LG составила 1,03 миллиарда долларов. За это время продажи марки выросли на 3,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.