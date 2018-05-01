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Минфин США открестился от намерений разорить «РусАл»
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Минфин США открестился от намерений разорить «РусАл 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: ТАСС
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон не имеет цели разорить "РусАл". При этом он отметил, что считает уменьшение доли Олега Дерипаски ниже 50 процентов первым условием для вывода компании из-под санкций.
Мнучин подчеркнул, что минфин ведет с "РусАлом" обнадеживающий диалог, передает ТАСС. Вашингтон продлил для инвесторов допустимые сроки разрыва отношений с алюминиевым гигантом до 23 октября 2018 года. Это было сделано для того, чтобы стороны получили дополнительное время и смогли бы "разобраться с вопросами", заявил Стивен Мнучин.
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