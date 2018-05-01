Росгосстрах вдвое сократит бизнес по ОСАГО

«Росгосстрах» к 2021 г. должен более чем вдвое сократить долю, которую занимают в сборах поступления от ОСАГО: на этот вид страхования должно будет приходиться только 15%, говорится в бизнес-стратегии «Росгосстраха», с которой ознакомились «Ведомости» , а ее подлинность подтвердили два человека, принимавшие участие в разработке этой стратегии. В 2017 г. ОСАГО дало 36% всех сборов страховщика, сказано в том же документе. Представитель «Росгосстраха» документ не комментирует — уверяет, что впервые видит заявленные в нем показатели.

Чтобы достичь предусмотренного стратегией размера бизнеса ОСАГО, «Росгосстраху» придется сократить прямые продажи полисов в регионах и обнулить агентскую комиссию, считает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова . В IV квартале 2017 г. доля «Росгосстраха» на российском рынке ОСАГО составила около 10%, а в 2015 г. была около 40%.

Помимо сокращения доли поступлений от ОСАГО компании также нужно будет наращивать бизнес по другим видам страхования, говорит директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Скуратова.

Для этого «Росгосстрах» намерен агрессивно расти в страховании жизни и в этом году, сказано в стратегии, рассчитывает обзавестись собственным страховщиком жизни — бывшая «дочка» страховщика, «РГС жизнь», в сделку с « ФК Открытие » не вошла. Представитель страховщика подтвердил, что «Росгосстрах» намерен выйти на рынок страхования жизни и сейчас в компании рассматриваются различные способы.

Кроме агрессивного развития страхования жизни «Росгосстрах» надеется на сильный рост в страховании граждан от несчастного случая (доля в сборах должна вырасти с нынешнего 1 до 15%), добровольном медицинском страховании, страховании имущества граждан. Компания выйдет на лидирующие позиции в корпоративном и розничном сегментах, клиентов станет 12 млн вместо нынешних 7 млн, диктует стратегия.

Объединившись с банком «ФК Открытие», «Росгосстрах» хочет в полной мере использовать его конкурентные преимущества для развития инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов. Основной канал продаж ИСЖ — банки, они часто предлагают ИСЖ под видом вклада. У «Росгосстраха» есть все перспективы войти в десятку лидеров в страховании жизни уже после первого года работы, предсказывает гендиректор « Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко

В 2021 г. страховщик жизни «Росгосстраха» должен занять 11% рынка и собрать 71 млрд руб. премий, из которых 86% придется на ИСЖ, говорится в стратегии. Литвинова считает, что рост ИСЖ не следует предсказывать на годы вперед — не прояснено до конца регулирование этого сегмента.

Стратегия «Росгосстраха» предусматривает, что его сборы по всем направлениям бизнеса с 2018 по 2021 г. увеличатся на 43% и достигнут 144,4 млрд руб. А за 2018 г. компания впервые после трех лет убытков планирует показать прибыль: 0,5 млрд руб. Но это до уплаты налогов и с учетом инвестиционного дохода. Показать прибыль от страховой деятельности «Росгосстрах» еще не сможет из-за качества портфеля прошлых лет, объясняет Шарапов.