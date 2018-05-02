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Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США за неделю
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Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США за неделю 

Прайм 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в среду на данных о неожиданно сильном росте запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.44 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67% — до 72,64 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,24%, до 67,09 доллара за баррель.
По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 апреля, увеличились на 6,2 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 436 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали роста всего на 0,7 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране за неделю выросла на 33 тысячи баррелей в сутки, или на 0,3% — до 10,619 миллиона баррелей в сутки.
При этом в запасы на западном побережье выросли на 4,8 миллиона баррелей, тогда как в остальных регионах наблюдался либо более слабый рост, либо снижение запасов или сохранение их на прежнем уровне.
"Поэтому рынок так сильно и не отреагировал. Иногда показатели по западному побережью непредсказуемы, и обычно, когда ты получаешь значительный рост (запасов — ред.) на западном побережье, за ним следует значительное снижение на следующей неделе. Рынок учитывает это на будущее", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).
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