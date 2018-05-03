Нефть дешевеет на данных Минэнерго США о росте запасов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о неожиданно сильном росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.29 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% — до 73,16 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,18%, до 67,81 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 апреля, увеличились на 6,2 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 436 миллионов баррелей. Эксперты ожидали меньшего роста — на 0,7 миллиона баррелей. При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 33 тысячи баррелей в сутки, или на 0,3% — до 10,619 миллиона баррелей в сутки.

Запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 238 миллионов баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей.

Кроме того, в понедельник управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США сообщило, что среднесуточная добыча нефти в стране в феврале вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории страны достигла 10,264 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,6% с январского уровня.