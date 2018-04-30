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Добыча нефти в США в феврале выросла до рекордных 10,264 млн барр/день — Минэнерго
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Добыча нефти в США в феврале выросла до рекордных 10,264 млн барр/день — Минэнерго 

Прайм 27 минут назад
МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Среднесуточная добыча нефти в США в феврале вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории страны достигла 10,264 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,6% с январского уровня, сообщило управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны.
Данные января при этом были пересмотрены в сторону увеличения — с 9,964 миллиона баррелей в сутки до 10,004 миллиона баррелей в сутки. В годовом же выражении февральский рост составил 13,3%.
В ноябре 2017 года Соединенные Штаты впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,099 миллиона баррелей в сутки (пересмотрен в данном отчете с 10,057 миллиона баррелей в сутки) против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года.
После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов. Так, в декабре 1970 года добыча составила 9,944 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре 2008 года упала до 3,971 миллиона баррелей в сутки. Однако за последние 10 лет объемы производства нефти в Штатах восстановились, что произошло за счет развития технологий добычи, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Кроме того, в декабре 2015 года в США был снят запрет на экспорт нефти, длившийся 40 лет. Это стало дополнительным стимулом для наращивания нефтяного производства.
По данным EIA, экспорт нефти США в феврале вырос на 19,6% в месячном выражении, до 1,605 миллиона баррелей в сутки. В декабре 2015 года он составлял 392 тысячи баррелей в сутки.
Импорт нефти в США снизился на 6,5% с уровня января, до 7,493 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, США продолжают оставаться нетто-импортером нефти. При этом импорт нефти из стран ОПЕК снизился до минимума с января 2015 года — 2,432 миллиона баррелей в сутки.
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