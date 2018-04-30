Аналитики дали прогноз по курсу рубля на май

Рубль в мае продолжит оставаться под давлением. Такой прогноз дали аналитики нескольких банков.

По мнению экспертов, выход из рублевых активов будет ограничивать относительно высокие нефтяные цены. Негативной для рубля останется санкционная тема. Что касается спроса на валюту, то он в России (со стороны банков и Минфина ) сохранится на высоком уровне. Также в силе останется долгосрочный тренд к снижению курса рубля.

В то же время на мировом рынке продолжит формироваться тренд укрепления доллара против евро и других ключевых валют, вызванный ужесточением политики ФРС и рисками торговых войн, пишет РИА Новости

По прогнозам, курс рубля к доллару в мае может колебаться в диапазоне 60,5 — 64,5, а евро поднимется выше 75 рублей за единицу.