В Федерации еврейских общин РФ рассказали о пожертвованных Абрамовичем $500 млн

По его словам, более 80% различных еврейских мероприятий России прошли при его поддержке. Он рассказал также, что в связи с заслугами Абрамовича Федерация присудила ему почетную награду. «В связи с грядущей 20-летней годовщиной (существования организации — прим. ТАСС) мы хотим особенно отметить тех, кто был жизненно важен для нашей работы и для еврейского сообщества. Большой объем работы, которую мы делаем, стал возможным благодаря Абрамовичу, и мы очень благодарны за его продолжительную помощь», — сказал Борода.

Главный раввин России Берл Лазар также отметил заслуги предпринимателя перед сообществом. «Мы наблюдали значительное возрождение еврейских сообществ в России в последние 20 лет, и большая его часть стала вероятной благодаря щедрым вкладам, таким, какой сделал Абрамович, — цитирует газета Лазара. — Это позволило нам осуществлять образовательную и культурную работу, помогающую еврейским сообществам по всей стране».

Федерации еврейских общин России — ведущая еврейская организация в стране, которая объединяет 160 общин в 144 городах.