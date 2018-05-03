Торговый дефицит США достиг минимума с сентября

Москва , 3 мая — «Вести. Экономика». Торговый дефицит США в марте сократился на 15,2% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами за два года, и достиг минимума с сентября, сообщает Bloomberg

Фото: EPA/LARRY W. SMITH

Дефицит торгового баланса в марте составил $49 млрд, свидетельствуют данные Министерства торговли США.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что дефицит в марте составит $50 млрд

Мартовское снижение торгового дефицита положило конец 6-месячной серии роста показателя.

Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо составило $57,7 млрд (максимум с октября 2008 года), а не $57,6 млрд, как сообщалось ранее.

Импорт в марте снизился на 1,8%, максимальными темпами за два года, и составил $257,5 млрд

В то же время экспорт из США увеличился на 2%, максимальными темпами с ноября, и достиг рекордных $208,5 млрд

Росту экспорта способствовало увеличение поставок гражданских самолетов, сои, энергоносителей. При этом импорт потребительских товаров и капитальных товаров сократился в марте.