Mastercard хочет увеличить скорость синхронизации блокчейн-данных 

Международная платежная компания Mastercard хочет запатентовать технологию быстрого добавления новых узлов в блокчейн-сети. Согласно патентной заявке, опубликованной в четверг, 26 апреля, Ведомством по патентам и товарным знакам США, компания работает над технологией, которая позволит узлам легче связываться и определять содержимое конкретных блокчейн-сетей. Идея нового решения заключается в том, чтобы увеличить скорость синхронизации отдельных узлов со всей сетью. Свою заявку в патентное ведомство США Mastercard подала еще в октябре 2016 года. Документ описывает новую технологию как решение, которое позволит регистрировать тысячи, миллионы и даже миллиарды транзакций в течение короткого времени во многих блоках.
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текст: Антон Кузнецов, фото: Pixabay