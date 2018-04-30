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Сердце Георгия Генса остановилось, когда он летел с горы на лыжах
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Сердце Георгия Генса остановилось, когда он летел с горы на лыжах 

Вести.Ru 26 минут назад
В пресс-службе группы компаний «Ланит» подтвердили информацию о кончине основателя и президента холдинга Георгия Генса.
"Он ушел внезапно, ярко — так же, как и жил. Летел на лыжах с горы. Остановилось сердце", — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит RT.
В IT-холдинге выражают соболезнования родным и близким Георгия Генса. Ему было 63 года.
IT-холдинг «Ланит» объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга и разработки софта. В 2016 году «Ланит» в рейтинге крупнейших IT-компаний TAdviser занимал третье место после "Ростеха" и «Национальной компьютерной корпорации». Выручка компании составляла 11,9 миллиардов рублей, при этом чистый убыток был оценен в полтора миллиарда.
Георгий Генс был собственником группы «Ланит» и входил во вторую сотню богатейших российских предпринимателей. Его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов.
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