Администрация Псковской области возьмет в кредит ещё 251 млн рублей 

Администрация Псковской области разместила закупку на оказание услуги по привлечению невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи на 251 млн рублей, подача заявок стартовала 28 апреля. За услуги банка власти готовы заплатить 20 млн 707,5 тыс. рублей, что соответствует правилам, установленным Минфином по реструктуризации долгов регионов. Отметим, 3 апреля администрация региона разместила заявку на проведение аукционов по привлечению ещё трёх кредитов: на суммы 660 млн, 500 млн и 343 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».