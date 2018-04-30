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В минторг США поступили 3,5 тыс. заявок на исключение из-под действия новых пошлин
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В минторг США поступили 3,5 тыс. заявок на исключение из-под действия новых пошлин 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство торговли США рассматривает несколько тысяч заявок компаний-поставщиков стальной и алюминиевой продукции о выводе их из-под действия новых тарифов, вступающих в силу 1 мая. Как сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg, в минторг США поступило около 3500 заявок, а на конец апреля рассмотрены 550 из них. Заявка считается одобренной, если она рассмотрена, размещена на сайте министерства и в течение 30 дней не была оспорена.
В результате таких задержек у компаний могут возникнуть финансовые проблемы, указала в интервью агентству старший вице-президент Ассоциации двигателестроительных компаний и компаний по производству оборудования Энн Уилсон. «Столь значительное число нерассмотренных заявок создает атмосферу неопределенности для компаний, входящих в ассоциацию, что создает угрозы как для бизнеса, так и для сохранения рабочих мест», — заявила она.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
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