В минторг США поступили 3,5 тыс. заявок на исключение из-под действия новых пошлин

НЬЮ-ЙОРК , 30 апреля. / ТАСС /. Министерство торговли США рассматривает несколько тысяч заявок компаний-поставщиков стальной и алюминиевой продукции о выводе их из-под действия новых тарифов, вступающих в силу 1 мая. Как сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg , в минторг США поступило около 3500 заявок, а на конец апреля рассмотрены 550 из них. Заявка считается одобренной, если она рассмотрена, размещена на сайте министерства и в течение 30 дней не была оспорена.

В результате таких задержек у компаний могут возникнуть финансовые проблемы, указала в интервью агентству старший вице-президент Ассоциации двигателестроительных компаний и компаний по производству оборудования Энн Уилсон. «Столь значительное число нерассмотренных заявок создает атмосферу неопределенности для компаний, входящих в ассоциацию, что создает угрозы как для бизнеса, так и для сохранения рабочих мест», — заявила она.