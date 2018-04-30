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«Газпром» закончил строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток»
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«Газпром» закончил строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток»
RT на русском
51 минуту назад
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В
компании «Газпром»
сообщили о завершении глубоководной укладки морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток». Всего по двум ниткам построено более 1 160 км, что составляет 62% от его общей протяжённости.
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